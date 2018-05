LA MAREA ROSA

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoUn colpo d'occhio da togliere il fiato: anche quest'anno la Race for the Cure ha colpito nel segno, battendo con oltre 72mila partecipanti ogni record anche quelli delle maratone organizzate negli Usa dove la race è nata. Moltissime ieri mattina le donne in maglia rosa, fiere di indossare il simbolo della loro personale battaglia contro il cancro al seno: tutte testimonial fondamentali di prevenzione e coraggio. Una marea rosa, organizzata dalla Susan G. Komen Italia, ha quindi invaso per 5 km le strade del Centro di Roma ed ha così chiuso la 4 giorni di cura e informazione nel Villaggio della salute allestito al Circo Massimo.«La prevenzione è fondamentale per ridurre la pericolosità del tumore al seno - ha ricordato Riccardo Masetti, presidente dell'associazione Susan G. Komen Italia e direttore del centro integrato di Senologia del Gemelli - le donne dai 40 anni in su dovrebbero sottoporsi a una mammografia una volta l'anno perché gli esami strumentali permettono di avere una diagnosi prima che il tumore sia percepibile al tatto. Oggi le possibilità di guarigione arrivano fino al 95%».Ieri all'evento erano presenti le madrine Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi, oltre alla sindaca Raggi e al presidente della Regione Zingaretti. Allo star della maratona è stata esposta al pubblico la coppa del mondo di pallavolo e Andrea Lucchetta ha fatto un giro d'onore lungo il percorso.Dopo una mattinata di gara, a tagliare il traguardo per la categoria donne in rosa è stata Stefania Pomponi in 21'29, seconda classificata Emma Rebecca Abel e terza Claudia Di Giovanni. Nella categoria donne si è piazzata prima Christine Santi con il tempo di 17'53, seguita da Giulia Martinelli ed Elena Micheli. Fabiano Carozza si è classificato invece primo tra gli uomini con 15'37. Quest'anno si è corsa anche la Kids for the Cure, dedicata ai bambini, dove hanno trionfato Andrea De Carli, Lorenzo Martino, Leonardo Salerno, Marta Pagliara e Margherita Turchetti. La Rce for the Cure si sposterà ora a Bari, dal 25 al 27 maggio, poi a Bologna e a Brescia.riproduzione riservata ®