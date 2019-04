La Maratona impossibile

Lorena Loiacono

Pioggia, metro chiuse e scarsa informazione sul trasporto pubblico: per partecipare alla Maratona di Roma, ieri, bisognava prima superare un percorso ad ostacoli. Lo sanno bene i romani e tutti coloro che, atleti o semplici spettatori, ieri mattina hanno provato a raggiungere il Centro della Capitale per partecipare o anche solo per assistere alla Maratona: in una situazione ad alto disagio con le tre metro del Centro chiuse, come Repubblica, Barberini e Spagna su cui non si sa ancora quando verranno riaperte, si sono aggiunte le linee dei bus deviate spesso senza avvertire i passeggeri alle fermate.

Alle paline dei bus infatti gruppi di turisti, sotto la pioggia, aspettavano inutilmente che passasse l'autobus senza sapere che di lì non sarebbe passato proprio nessuno. Anche quelli più avveduti, soprattutto romani e utenti abituali del trasporto pubblico, che hanno provveduto a scaricare la app di Atac e la tenevano a portata di mano, restavano in attesa perché il sistema dava gli orari standard e quindi ogni 25 minuti ricominciava a contare l'attesa. Accadeva ad esempio lungo via Labicana dove, per raggiungere il Centro, non restava che farsela a piedi scavalcando, nel senso letterale del termine, il Rione Monti tra salite e discese, perché ovviamente via dei Fori Imperiali era impraticabile per il passaggio della Maratona mentre i bus non passavano.

Dopo aver trascorso un po' di tempo in attesa, quindi, non restava che rassegnarsi e farsela a piedi. Anche di corsa, volendo, per non rovinarsi una giornata di festa. Quindi, di fatto, ieri mattina la Maratona ha avuto molti più seguaci di quelli che si sono iscritti ufficialmente.

Andrebbero annoverati a questa XXV edizione, infatti, anche tutti quelli che, senza pettorina e inconsapevolmente, non potendo prendere la metro o gli autobus hanno dovuto correre la loro personalissima maratona cercando di raggiungere il Centro di Roma, dopo aver aspettato mezz'ora se non di più un bus che non è mai passato. Tutto sotto una pioggia insistente.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA