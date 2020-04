«La manutenzione dei sampietrini sulle strade della città è una nostra priorità. Richiede un attento studio e viene coordinata dal dipartimento Lavori Pubblici e dalla vicedirezione generale Servizi al Territorio per garantire che gli interventi siano eseguiti a regola d'arte». Così su Facebook la sindaca Raggi per il piano #stradenuove.

«I sampietrini sono stati rimossi e riqualificati, per garantire una resistenza maggiore nel tempo. Successivamente rinnoveremo anche i marciapiedi e potenzieremo la sicurezza per i cittadini con l'installazione di nuove barriere parapedonali e il restyling della segnaletica orizzontale. La pietra simbolo della nostra città è una ricchezza e va preservata nel tempo. Con il piano sampietrini abbiamo avviato, nelle settimane scorse - conclude Raggi - un nuovo percorso che consentirà di adeguare le attuali esigenze del traffico nel centro alla conservazione di questo patrimonio storico presente sulle strade di Roma».(S. Uni.)

