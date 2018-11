La mano all'orecchio, nuovo simbolo anti-Juve

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Come avesse vinto l'Inter. Questo il pensiero del popolo nerazzurro, che ieri si è scatenato sui social. Esaltato del gesto di Mourinho, che al termine della sfida dello Stadium vinta nel recupero dal suo United si è portato la mano all'orecchio, dopo che era stato insultato dagli stessi per tutta la gara. Poi l'ammissione post-gara: «Io non ho offeso nessuno. Quel gesto, a freddo, non lo avrei mai fatto...».Morale della favola: sui social i tifosi nerazzurri sono impazziti, esaltando il tecnico dello storico Triplete. E sui social la sua provocazione diventa virale, non si contano i post anti-Juve con foto che imitano Mou. Tutti contenti, allora? Beh, mica tanto. Duro il commento di alcuni giornali inglesi. Come il Sun, per esempio: «No class», non è di classe il gesto di Mou, paragonandolo al comportamento del City di Guardiola e di Sterling in particolare, in occasione del rigore regalato contro lo Shakhtar. Però c'è chi esalta il portoghese: «Unietd pass Turin test», ovvero lo United passa il test di Torino. Special One in prima pagina anche sul Daily Telegraph: «It's Mourinho time», il tempo di Mou. E sul Times si legge: «The Special come-back», vale a dire lo Special One è tornato. Già, nel bene e nel male. Oh, yes.riproduzione riservata ®