La mamma di Zaniolo: «Insultata come Balo»

ROMA - Francesca Costa come Balotelli. Ieri la mamma di Zaniolo è sbottata a Radio Capital per i continui e decisamente poco signorili cori nei suoi confronti da parte dei tifosi di mezza Italia: «Gli insulti sessisti li vedo nella stessa misura dei cori razziali di Verona e di quelli territoriali. Alcuni tifosi mi mandano in posta privata le storie coi cori e io li denuncio pubblicamente. Sono soprattutto uomini adulti, ma le cose peggiori le ricevo dai 15enni. Sono una mamma, e mi preoccupa che un tale atteggiamento potrà essere usato in futuro contro la fidanzata, contro la moglie o qualsiasi altra donna che giudicano inferiore». Mamma Francesca aggiunge: «Sbaglia chi li sottovaluta. Ho anche sentito i cori beceri quando entra allo stadio Diletta Leotta». Intanto proprio due amici di Zaniolo potrebbe fare lo switch a Trigoria: Antonucci è pronto a passare alla Fiorentina per 5 milioni mentre Kean si è offerto alla Roma. (F.Bal.)

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA