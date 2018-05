La maledizione tricolore del Contest: sempre favoriti, mai vincenti

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio FabrettiE così anche per Meta & Moro si è materializzata la maledizione dell'Eurovision. Un destino riassumibile nella massima vaticana «chi entra papa in conclave ne esce cardinale». Quando fa il suo ingresso nella euro-kermesse canzonettara, il concorrente italiano ha sempre i favori del pronostico: successe anche a Gabbani l'anno scorso, beffato dal portoghese Sobral. «Forse capita perché non facciamo patti sotto banco», ipotizza un irato Francesco Facchinetti. Fatto sta che, spulciando gli annali del Contest, si scopre che per ritrovare un vincitore italiano si deve risalire al 1990, con Toto Cutugno e la sua Insieme: 1992, a Zagabria. Era un Italiano vero, del resto. Ma se perfino Di Caprio alla fine è riuscito a vincere l'Oscar, forse anche per l'Italia ci saranno speranze all'Eurovision.