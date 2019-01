La Malaysia esclude Israele e perde i Mondiali di nuoto

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Non solo razzismo nel calcio. C'è un caso internazionale che tiene banco nello sport paralimpico: la Malaysia esclude dalla rassegna mondiale di nuoto Israele per motivi politici e perde l'organizzazione della rassegna iridata. La discriminazione di razza era stata messa in atto dal paese asiatico che «non aveva autorizzato la partecipazione degli atleti di Gerusalemme» alla Coppa del mondo delle discipline acquatiche in programma dal 29 luglio al 4 agosto prossimi. E ieri è arrivata la reazione durissima del Comitato paralimpico internazionale (Ipc) che ha annunciato la decisione di non far disputare in Malaysia i Mondiali. «Giusto togliere l'evento alla Malaysia. Lo sport paralimpico non può accettare esclusioni - le parole del presidente del Comitato paralimpico italiano, Luca Pancalli, tra i promotori della mozione . La nostra mission è includere, costruire ponti e non barriere». Ora l'Ipc è alla ricerca di una nuova location con l'obiettivo di mantenere l'evento nelle date previste. «Si tratta di un segnale importante che cade proprio in occasione della Giornata della Memoria. È nostro dovere di fronte ad ogni forma di discriminazione e intolleranza non abbassare mai la guardia» ha concluso Pancalli.(M.Lob.)