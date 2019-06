La maggioranza dei dem traballa

Spaccatura nella maggioranza del municipio III presieduto da Giovanni Caudo, l'ex assessore della giunta Marino eletto solo un anno fa alla guida dell'ex circoscrizione del Salario con una coalizione di centrosinistra. La grossa crepa tra il minisindaco e i dem si è aperta su un provvedimento sulla Casa dei Diritti e delle Differenze di Genere. «La maggioranza del consiglio, con una parte dei consiglieri del Pd che ha votato insieme alla Lega di Salvini e Fratelli d'Italia, ha modificato con un emendamento il contenuto della delibera, votando in difformità palese con il voto del presidente», spiega Caudo. In consiglio, prima della spaccatura, la discussione sarebbe stata tesa e dai toni accesi. «Da oggi il Municipio III ha una Casa dei Diritti e delle Differenze di Genere, sarà in via Rovetta, nel quartiere Talenti, ci abbiamo lavorato mesi, prima fra tutti l'assessora Claudia Pratelli a cui va il mio ringraziamento per la tenacia e la pazienza».

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA