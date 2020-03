La mafia a Roma esiste eccome. La Cassazione lo certifica nero su bianco: nella Captale, in particolare sul litorale, agiscono gruppi criminali che non fanno riferimento alle mafie tradizionali ma sono tipici prodotti locali e fanno qui riferimento ai loro boss e alla loro organizzazione. Non solo. La caratteristica è che vince l'omertà, tanto che le indagini - come per il clan Fasciani guidato dal patriarca Carmine - sono basate solo sulle intercettazioni: niente pentiti, le stesse vittime di estorsioni in aula hanno ritrattato, anzi non si sono proprio presentate, mandando solo i legali.

«Si può affermare che anche la città di Roma ha conosciuto l'esistenza di una presenza mafiosa, sebbene in modo diverso da altre città del Sud, ma non per questo meno pericolosa o inquinante il tessuto economico e sociale di riferimento», sottolinea la Cassazione nelle motivazioni relative al verdetto che il 29 novembre scorso ha confermato le condanne per associazione mafiosa e altri delitti a dodici imputati del clan Fasciani. Il gruppo, ricordano i supremi giudici, alla fine degli anni 90 ha fatto il «salto da associazione semplice» a clan mafioso usandone i «metodi» e l'organizzazione. Per i giudici, «ricondurre alla sola figura» del boss Carmine Fasciani «il complesso dei fenomeni criminali, pur emersi dall'attività di investigazione, sarebbe riduttivo e semplicistico». Perché «condotte di sistematica valenza criminale devono necessariamente avvalersi di una struttura consolidata» senza la quale «il capo da solo e soprattutto in un periodo in cui era detenuto agli arresti ospedalieri o controllato, nulla avrebbe potuto realizzare di significativo, tanto più in un territorio ove operavano (e operano) altri agguerriti sodalizi».

Il riferimento è al quartiere di Ostia e alla famiglia degli Spada, che conta vari esponenti condannati per mafia in processi di merito ancora in corso a Roma e per i quali questa sentenza della Cassazione rappresenta una «bussola», come spiegano off records gli stessi ermellini.

«La Cassazione conferma che il clan Fasciani è paragonabile alle cosche del sud Italia. I metodi sono gli stessi, uguale la pericolosità. Noi siamo sempre al fianco dei cittadini onesti e di chi combatte la criminalità», dice dal Campidoglio la sindaca Virginia Raggi. Con questo verdetto - 150 pagine, presidente del collegio Giovanni Diotallevi - a don Carmine Fasciani sono stati inflitti 27 anni di reclusione, 12 anni e 5 mesi alla moglie, Silvia Bartoli, 11 anni e 4 mesi alla figlia Sabrina e a 6 anni e 10 mesi ad Azzurra, l'altra figlia.

