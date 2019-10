La maestosa lampada d'argento realizzata per il santuario di Santiago del Compostela, assente dalla Capitale dal 1764, accanto all'imponente bronzo del San Giovanni Battista dal Battistero San Giovanni in Fonte al Laterano, appena restaurato; ma anche oggetti più piccoli, come gli orologi, i candelabri e gli stupefacenti deser, i centrotavola capaci di reinventare l'antico interpretandolo con un gusto moderno. È la testimonianza della nascita e dell'affermarsi del neoclassicismo, quella offerta da Valadier. Splendore nella Roma del Settecento, la mostra monografica dedicata dalla Galleria Borghese a Luigi Valadier, orafo, argentiere e bronzista, uno dei più grandi artisti che proprio nel museo capitolino diedero prova di talento e creatività. Curata dalla direttrice della Galleria Borghese Anna Coliva, è in programma dal 30 ottobre al 2 febbraio con 87 opere di Valadier.

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA