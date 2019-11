La Lupa spiegata da Adriana

Adriana Firicano, Lady Amarena Italia 2019, ci insegna come preparare la Lupa, rivisitazione del mitico Mint Julep, drink con cui ha vinto l'ultima edizione del concorso Fabbri dedicato alle barmaid.

Ingredienti: 1 tazzina da caffè di Bulleit Bourbon 10 anni, 6-8 foglie di menta, un quarto di tazzina da caffè di succo di lime, un quarto di tazzina da caffè di Sciroppo Amarena Fabbri.

Preparazione: direttamente in un julep cup (bicchiere alto di acciaio inox o argento) o in una tazza da tè pestare delicatamente la menta e il succo di lime. Aggiungere il ghiaccio a cubi, completare con il Bourbon e lo sciroppo di amarena. Decorare con foglie di menta e 3 amarene Fabbri.

La curiosità: il nome del drink è un riferimento all'omonima novella del Verga. (N.Cav.)

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

