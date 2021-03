La Luiss entra nella top 50 delle università

Sale sul tetto dell'universo accademico la Luiss che, oggi, è tra i 50 migliori atenei al mondo per gli studi politici e internazionali. È quanto emerge dall'ultima rilevazione QS World University Rankings by Subject 2021: la Luiss Guido Carli continua così la sua crescita guadagnando 90 posizioni nell'area globale delle Scienze Sociali, affermandosi tra le prime 5 in Italia, ed entra tra le prime 50 in Politics & International Studies. Salgono di posizione anche le altre aree: Business & Management scala circa 50 posti raggiungendo la 105ma posizione, Accounting & Finance rpassa dalla fascia 201-250 a quella 101-150, l'area Economics passa da 251-300 a 201-250 mentre Law passa dalla fascia 151-200 a quella 101-150.

«Essere nelle 50 top Università al mondo - ha dichiarato il Rettore dell'Università Andrea Prencipe -premia il grande lavoro realizzato in questi anni. Questi risultati sono motivo di grande orgoglio. Migliorare la qualità della didattica e valorizzare l'attività della ricerca sono le linee guida del nostro modello formativo con professori Luiss al top degli scienziati sociali di tutto il mondo». Altro dato di rilievo riguarda la Sapienza: si conferma come miglior ateneo del globo per gli studi classici.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA