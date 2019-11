La lotteria degli scontrini non arriva più alla Befana

Lavori in corso sul decreto fiscale. Nel pacchetto di emendamenti depositati dagli stessi relatori del dl in Commissione Finanze alla Camera, c'è anche quello che prevede il rinvio dal 1° gennaio al 1° luglio 2020 della cosiddetta lotteria degli scontrini. L'emendamento introduce anche una serie di semplificazioni e un periodo di sospensione delle sanzioni nei confronti dei commercianti che si rifiutano di ricevere dai clienti il codice per partecipare alle estrazioni. Confermato anche lo spostamento della scadenza della presentazione del prossimo 730 dal 23 luglio al 30 settembre.

MERCATO TUTELATO DELL'ENERGIA. Di rinvio in rinvio, sembra quasi certo ormai anche lo slittamento del passaggio al libero mercato per la fornitura di energia elettrica e gas. La fine del mercato tutelato era stata fissata dopo molteplici rinvii al 1° luglio 2020, ma il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli ha prospettato l'ipotesi di un'ulteriore proroga. «Perché - dice - c'è bisogno di una maggiore consapevolezza dei clienti e di una maggiore offerta».

SCADENZA IRPEF. Quest'anno slitta anche (ma solo perché il 30 novembre arriva di sabato) la scadenza per il pagamento dell'acconto Irpef. Il versamento nelle casse statali andrà però effettuato entro lunedì 2 dicembre. (A.Sev.)

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

