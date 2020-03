La Lombardia tira il freno a mano. Da ieri al 15 aprile in vigore le nuove restrizioni. Fermi gli uffici pubblici non essenziali, gli studi professionali, i cantieri e la pratica di ogni sport all'aperto, anche da soli. Chiusi gli alberghi, i mercati settimanali all'aperto, i parchi (che sono già chiusi), e altre imprese anche artigianali, non legate alle filiere essenziali. Restano aperti tabaccai, farmacie, parafarmacie, supermercati. Si chiede, soprattutto ai supermarket e poi anche alle farmacie, ai luoghi di lavoro, «a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere», di provvedere alla rilevazione della «temperatura corporea». Tutti a caccia, dunque, dei termoscanner. Fino a ieri mattina i supermercati ancora non ne avevano, mentre nel pomeriggio il governatore lombardo ha chiarito che si tratta non di un obbligo ma di «un invito, una raccomandazione». Chi ha il cane, deve portarlo a spasso nel raggio di 200 metri dall'abitazione. E per tutti divieto di assembramento per strada: ai trasgressori 5000 euro di multa.(P.Pas.)

