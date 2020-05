La Lombardia continua a frenare la guarigione del paziente Italia. Almeno questo dicono i numeri diffusi dalla Protezione civile. Su 992 casi positivi in più registrati ieri oltre la metà (522) sono in Lombardia. La sola provincia di Milano fa segnare più casi (169) di qualsiasi altra regione del nostro Paese, anche più del Piemonte che si ferma a 151. La provincia di Brescia ne conta quanti l'Emilia Romagna e la Toscana messe insieme. E il dato dei morti, nuovamente cresciuto, non si discosta di molto: su 262 decessi in ventiquattro ore 111 vengono sempre dalla Lombardia. C'è poi il numero di persone attualmente malate in Italia: il 40% risiede nel territorio più colpito d'Italia, 29.958 positivi su 76.440 totali. Infine la situazione ospedaliera: un terzo dei pazienti che lottano tra la vita e la morte in terapia intensiva e quasi la metà dei ricoverati con sintomi sono in Lombardia. Dati che spingono a una forte riflessione in vista di lunedì 18 maggio per la fase 2, quello della riapertura. L'emergenza ancora in atto in quelle zone spingerà il governo a una scelta differenziata? Al momento questa ipotesi non sembra sul tavolo.

