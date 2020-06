LA LOGOPEDISTA VALERIJA EVETOVIC

Valerija Evetovic, logopedista e laureata in Psicologia: cosa accade ai bambini?

«Bisogna fare alcune distinzioni: non tutti i bambini sono uguali, e non tutti hanno vissuto il lockdown nello stesso modo. In questo periodo di clausura sono emersi i problemi come paura, l'ansia, difficoltà ad addormentarsi, disturbi del sonno, regressione comportamentale e linguistica, la balbuzie. Ci sono però tante variabili che possono incidere».

Quali sono queste variabili?

«Vivere in un piccolo appartamento o in una casa più grande, magari con giardino. Così come il bambino che è figlio unico rispetto a chi ha uno o più fratellini o sorelline: le differenze sono enormi. E poi c'è l'ambiente familiare: i più piccoli assorbono lo stato d'animo dei genitori, le loro paure».

Quali consigli dare alle famiglie?

«Ciò che i bambini cercano è la sicurezza, ed è ciò che le mamme e i papà devono trasmettere, ascoltandoli ed abbracciandoli, cercando di capire cos'è che li spaventa e li preoccupa: se un genitore è tranquillo, anche il bambino è tranquillo. Ma in caso di difficoltà più evidenti, è consigliabile rivolgersi all'aiuto di uno psicologo». (D.Zur.)

