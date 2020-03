La linea di definizione

Se è vero che la bellezza sta nello sguardo lo è altrettanto che le sopracciglia abbiano assunto un ruolo da protagoniste. Stop ali di gabbiano spennacchiate e le forme sottili come negli anni 70. Grazie ad attrici e modelle come Cara Delevingne ora le linee sono ben definite, folte e naturali.

Tanti i cosmetici per delineare e riempire, ma anche mascara effetto gel per pettinare e fissare lw sopracciglia. Benefit ha creato Brow Zings, la palette con cere super pigmentate, ombretti setosi e cere trasparenti per definire e scolpire lo sguardo. Riempie ed uniforma, dando un effetto volume ed un finish naturale la polvere per sopracciglia Brow Struck di Kat Von D. Per renderle più folte, corpose e disciplinate c'è il mascara Diorshow Pump N' Brow, che le esalta in modo naturale riempiendole all'istante. Stimola il rinfoltimento, grazie alle vitamine E e C, la Brow Pomade di Madara, pomata naturale che permette di creare linee di precisione per riempire le zone più rade. Eyebrow mascara di Wakeup Cosmetics che, grazie alla nuova formula a base di acqua, ammorbidisce e definisce come un gel danno sopracciglia soffici, morbide e ben disegnate. (A.Vil.)

