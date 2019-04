La line up del Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano si ingrossa di nuovi nomi significativi, come quelli di Canova, Omar Pedrini, Coma_Cose, Gazzelle, di Anastasio, Bianco feat. Colapesce, Eugenio in via di Gioia, di Fast Animals and Slow Kids, Rancore, The Zen Circus. Affiancheranno i nomi già resi noti: Carl Brave, Daniele Silvestri, Ex-Otago, Gazzelle, Ghali, Ghemon, La municipàl, La rappresentante di lista, Motta, Negrita, Pinguini tattici nucleari, Subsonica. E c'è grande attesa per il primo big straniero annunciato, Noel Gallagher con gli High Flying Birds (il gruppo di alternative rock inglese che ha fondato nel 2010 dopo lo scioglimento degli Oasis). Promosso da Cgil, Cisl e Uil, il Concerto del Primo Maggio sarà trasmesso in diretta da Rai3 e Radio2.

