La Liga sbarca negli States

Marco LobassoROMA - La Liga fa sul serio: da ieri è già nel futuro e potrebbe aver aperto una strada al futuro del calcio europeo nel mondo. Con una lettera firmata da Josep Maria Bartomeu, Delf Geli e Javier Tebas, presidenti rispettivamente del Barcellona, del Girona e della Lega calcio spagnola, la Liga stessa chiede formalmente alla Federcalcio spagnola (Rfef) di autorizzare la disputa di una partita di campionato in territorio statunitense. L'incontro scelto è Girona-Barcellona della 21a giornata, che se ci sarà il via libera, si disputerà il prossimo 26 gennaio all'Hard Rock Stadium di Miami, con inizio alle 14.45 locali, le 20.45 in Spagna. Secondo quanto aveva anticipato la dirigenza del Girona e ora fa sapere la Liga con un comunicato, è stata già stabilita una «forma di compensazione», ovvero rimborso, degli abbonati del Girona che non potranno seguire la loro squadra in Florida, e la cosa è già stata approvata dall'Associazione dei tifosi di calcio spagnoli (Afese). Tutto ciò è stato fatto, «lavorando in accordo con le istituzioni governative», affinché il calcio spagnolo sia «veicolo di promozione del marchio Spagna nel Nordamerica».Rimane il problema con il sindacato calciatori, contrario a quest'iniziativa e contrariato con la controparte per non essere mai stato preventivamente interpellato al riguardo. Ma il presidente della Liga Javier Tebas ha fatto sapere di aver incontrato i vertici sindacali dei giocatori spagnoli, senza però fornire ulteriori particolari.Altre voci contrarie alla possibilità di disputare la gara tra Girona e Barcellona negli Usa sono soprattutto i tifosi della formazione padrona di casa, che non avrebbero così la possibilità di assistere al match con i blaugrana. Per risolvere questa situazione, il club ha espresso l'intenzione di far volare gratuitamente 1.500 sostenitori a Miami, in modo che possano assistere alla partita. Gli abbonati che non abbiano intenzione di recarsi negli Usa, potranno invece ottenere uno dei 5.000 biglietti per la partita Barcellona-Girona che si giocherà al Camp Nou il 23 settembre. Valide alternative ma siamo solo all'inizio della trattativa.riproduzione riservata ®