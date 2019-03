La legge Merlin, datata 20 febbraio 1958, rispetta la Costituzione italiana. La Consulta ha respinto la tesi secondo cui la prostituzione esercitata liberamente e consapevolmente è un'espressione della libertà sessuale e quindi non sarebbe punibile, in questo caso, l'intermediatore tra prostituta e cliente. A sostenerla erano gli avvocati di Giampaolo Tarantini e Massimiliano Verdoscia, entrambi imputati nel processo d'appello in corso a Bari sul caso delle escort presentate tra il 2008 e il 2009 all'allora premier Silvio Berlusconi. I legali avevano deciso di inviare gli atti alla Consulta per sottoporle i dubbi di legittimità sulla legge Merlin nel caso di prostituzione volontaria. Se la Consulta avesse pronunciato l'illegittimità della legge accuse di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nei loro confronti sarebbero cadute.

