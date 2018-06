La Lazio vuole il bomber Benedetto in Nazionale Higuain era il suo vice

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA In Brasile sono sicuri: Felipe Anderson nella prossima stagione non giocherà con la maglia della Lazio. Il più felice di tutti sarà sicuramente il Santos, il club che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio che conta e che cinque anni fa, quando ne aveva venti, lo cedette alla Lazio per 7,5 milioni di euro con una clausola: in caso di futura rivendita i biancocelesti dovranno riconoscere al club il 25%. Ma la vera novità è quell'ulteriore 3,5% da versare nelle casse del club brasiliano perché «il giocatore è cresciuto nelle giovanili» precisano i media locali. Ecco spiegato il motivo per cui Lotito ha rifiutato anche l'ultima offerta del West Ham da 32 milioni di euro più 5 di bonus e non scenderà sotto i 40 che consentirà di incassare una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro. A dare una mano alla Lazio potrebbe essere proprio la Roma che segue Pastore, considerato dagli inglesi la prima alternativa ad Anderson che il neo tecnico del West Ham Pellegrini ha messo in cima alla lista dei desideri. In attesa di un'altra offerta la Lazio è già a caccia del suo erede. Il preferito resta il talento dello Sportong Lisbona Gelson Martins che ha recentemente rescisso il suo contratto con i portoghesi dopo l'aggressione subita dai tifosi in allenamento. Otto gol e nove assist in 31 presenze nell'ultima stagione è uno dei pezzi pregiati di questo mercato e il diesse Tare proverà a parlare con il giocatore grazie alla mediazione di Mendes: per il fantasista pronto un quinquennale da 2 milioni netti bonus esclusi. Jonathan Okita, ala del Maastricht nella D2 olandese (19 gol e 8 assist) la scorsa settimana avrebbe incontrato tare a Formello.Nome nuovo per l'attacco: Dario Benedetto, argentino del Boca Juniors. Era nella lista del Mondiale al posto di Higuain ma lo scorso novembre si è rotto il crociato ed è rimasto a casa. La Bild è sicura: la Lazio è pronta ad offrire 20 milioni di euro per Yannick Vestergaard. difensore centrale del Borussia Moenchengladbach, che sarebbe dunque l'erede di De Vrij. Palombi verso il Lecce.riproduzione riservata ®