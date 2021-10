La Lazio vince facile con i russi Ottimi Felipe e Pedro. Muriqi no

Enrico Sarzanini

Seconda vittoria di fila per la Lazio che dopo il 3-2 sulla Roma in campionato trova i primi tre punti in Europa League contro la Lokomotiv Mosca superata 2-0. Tutto facile per la squadra di Sarri che chiude la pratica russa grazie alle reti di Basic (primo gol con la maglia biancoceleste) e Patric e si rilancia in classifica dopo il passo falso a Istanbul contro il Galatasaray: complice il pareggio tra la squadra turca ed il Marsiglia, infatti, la Lazio vola al secondo posto in classifica del girone E. Musica per le orecchie del tecnico biancoceleste, c'è però la nota stonata di Immobile che al 40' del primo tempo ha chiesto il cambio per un fastidio muscolare alla coscia destra. L'attaccante si è fermato in tempo ma bisognerà aspettare le prossime ore per capre l'entità del problema che porrebbe tenerlo fuori dalla trasferta a Bologna anche se dalle prime impressioni dello staff medico si tratterebbe solo di un indurimento al flessore, dunque nulla di preoccupante. Sorride Anderson tra i migliori guarda già a Bologna: «Non c'è tempo per godersi la vittoria, i vincenti pensano subito alla prossima gara».

Esplode intanto lo scontro tra Lotito e Gravina: il patron della Lazio si era presentato in Federcalcio per il Consiglio Federale ma è stato allontanato per la squalifica per 12 mesi del caso tamponi. «Siamo in una situazione kafkiana» lo sfogo di Lotito, pronta la replica di Gravina: «Il Collegio di Garanzia non ha annullato nessuna condanna per noi vige la squalifica».

SARRI POLEMICO - «Sono preoccupato, non c'è buonsenso - ha detto Sarri polemico con la Lega -. Noi giocheremo domenica alle 12,30 ma chi in Europa gioca di giovedì dovrebbe avere più tempo per recuperare. Questo calendario lo ritengo una mancanza di tutela verso la Lazio»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA