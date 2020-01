La Lazio sogna un colpo alla Klose ma allo sprint Tottenham favorito

Enrico Sarzanini

ROMA Ultime frenetiche ore di mercato per la Lazio che vorrebbe regalare a Simone Inzaghi Olivier Giroud. Il presidente Lotito sogna un colpo alla Klose anche se la trattativa è molto complicata ed il tempo stringe visto che oggi chiude la sessione invernale di mercato. L'accelerata c'è stata nelle ultime ore con il diesse Tare che è volato a Milano dove ha incontrato gli intermediari del Chelsea per sbloccare l'operazione. L'accordo con il giocatore era stato inizialmente trovato con un contratto fino a giugno di quest'anno a circa 2 milioni netti, poi 2 anni di contratto a 3 milioni a stagione bonus esclusi. A rimettere tutto in discussione però ci ha pensato il Tottenham che garantirebbe all'attaccante un posto da titolare. Una destinazione particolarmente gradita alla moglie di Giroud che preferirebbe restare a Londra con la famiglia. In attesa che il giocatore sciolga le riserve manca ancora l'accordo con il Chelsea: Lotito ha offerto 1 milione subito con il riscatto obbligatorio a giugno fissato a 5 milioni più bonus legati a presenze e gol. Il club inglese è interessato anche perché con Giroud in scadenza vorrebbe monetizzare il più possibile la sua cessione a gennaio, ma l'interesse del Tottenham ha cambiato gli equilibri della trattativa. Inoltre i blues' dovranno riempire la casella che il francese lascerà vuota e puntano forte su Mertens del Napoli. Insomma serve la quadra perfetta affinché la trattativa possa chiudersi, Tare è rientrato a Roma in attesa di notizie.

I tifosi biancocelesti intanto sognano, certi che con l'arrivo di Giroud si possa finalmente puntare allo scudetto. Immobile guarda al futuro con fiducia: La squadra sta in un buon momento ha detto alla serata di beneficenza della So.Spe organizzata da Suor Paola - abbiamo fatto una buona prestazione a Napoli ed abbiamo pareggiato il derby. Non abbiamo perso fiducia e dobbiamo continuare così.

Anche Acerbi è ottimista: Ci aspettano tre sfide importanti che indirizzeranno la nostra stagione in cui vogliamo ottenere il massimo. Lazio scatenata in queste ultime ore di mercato e pronta a sostituire Valon Berisha ceduto al Fortuna Dusseldorf: il giocatore scelto per sostituirlo sarebbe Victor Wanyama keniano classe 91 del Tottenham che tra l'altro può agire anche da centrale difensivo.

