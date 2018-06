La Lazio ha il nuovo De Vrij: Acerbi, mancano solo dettagli

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - Il mercato della Lazio ha subito un accelerata. Dopo Durmisi e Berisha in dirittura d'arrivo l'acquisto di Acerbi. Decisivo il contatto telefonico ieri tra Squinzi e Lotito, che si è concesso qualche giorno di relax in Alto Adige ospite dell'Hotel Palace di Henri Chenot, il mago delle diete per vip. Da limare gli ultimi dettagli Acerbi arriverà in biancoceleste per 8 milioni di euro più il cartellino di Cataldi (serve l'accordo con il i neroverdi) che ritroverà De Zerbi.Tira un sospiro di sollievo Inzaghi che può riempire la casella lasciata vuota da De Vrij finito all'Inter a parametro zero. Retroscena Berisha: la Lazio lo ha acquistato pagando la clausola rescissoria da 7 milioni di euro riconoscendo altri 500mila al Salisburgo a titolo di indennizzo. Il giocatore nei prossimi giorni sarà a Roma per le visite alla clinica Paideia dove stamani si presenterà Sprocati, attaccante classe 93 arrivato dalla Salernitana per, 2,5 milioni di euro e pronto a giocarsi le sue carte nel ritiro di Auronzo.Per la difesa spunta un altro nome: Duje Caleta-Car, croato difensore centrale del Salisburgo classe 96. Il giocatore, impegnato ai Mondiali piace al ds Tare, che però chiuderà l'operazione solo in caso di cessione di Wallace. Trattativa ad oltranza con il West Ham per Anderson: Lotito chiede 48 milioni di euro, ma potrebbe accontentarsi di 45. Al posto del brasiliano arriverebbe Gelson Martins dello Sporting Lisbona che ha chiesto la rescissione al club dopo l'aggressione subita a maggio. Per evitare problemi legali la Lazio vorrebbe pagare un indennizzo da 15-20 milioni di euro.