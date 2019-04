La Lazio e Inzaghi avanti insieme

Enrico Sarzanini

ROMA - Un patto Champions per proseguire il lavoro fatto in questi anni. Nella notte di San Siro, quella che ha definitivamente rilanciato la Lazio tra le grandi del nostro campionato, il patron biancoceleste Lotito e il tecnico Simone Inzaghi hanno fatto il punto della situazione. Le nubi di qualche tempo fa hanno lasciato spazio ad un cielo serenissimo. Tutto merito dell'allenatore e della sua sagacia. Qualche mese fa, quando la sua squadra era in piena crisi, era stato l'unico a chiedere tempo. «Quando saremo al completo potremmo competere alla pari con tutti» continuava a ripetere ai più scettici. Un concetto che lo stesso tecnico ha voluto ribadire anche subito dopo la vittoria contro l'Inter in conferenza. Il faccia a faccia con il patron è servito per pianificare il futuro, per capire dove bisognerà agire per rendere la squadra ancora più competitiva soprattutto qualora dovesse centrare la Champions. Sorrisi, pacche sulla spalla ed una stretta di mano che sa tanto di patto per la Champions, obiettivo dichiarato da tempo è ormai alla portata. La Lazio può ambire a quel quarto posto che significherebbe svolta totale. Simone Inzaghi è pronto a guidare la squadra ancora, a rispettare il suo contratto fino al 2020, perché in biancoceleste vuole vincere qualcosa di importante. Un concetto che ha spesso sottolineato, una promessa che vuole mantenere. Il feeling con la gente laziale è perfetto, ogni domenica il suo nome viene intonato dalla curva Nord, un privilegio riservato a pochissimi ristretti allenatori. «Ma adesso non perdiamo la bussola» ha ammonito Inzaghi che più di tutti in questi anni ha creduto fermamente di poter sempre lottare per un posto in Champions. La gara di domenica sera è stato un piccolo capolavoro, ciliegina sulla torta di un lavoro durato mesi che ha iniziato finalmente a dare i suoi frutti. Nonostante le critiche a volte feroci l'allenatore è stato sempre fedele al 3-5-2, bravo a trovare i giusti protagonisti per imboccare la via della svolta e ha vinto la sua sfida personale.

Da qui alla fine della stagione la Lazio dovrà giocare 10 partite, compreso il recupero contro l'Udinese slittata per le semifinali di Coppa Italia, i numeri sono tutti a favore di Inzaghi: unica squadra in Serie A sempre a segno in questo 2019, i biancocelesti nelle ultime quattro gare hanno segnato 9 gol e ne hanno subito appena uno ed insieme all'Atalanta sono l'unica squadra ad aver conquistato 10 punti sui 12 in palio. Il calendario non è dei più semplici per via dei due scontri diretti con il Milan a San Siro (13 aprile) e l'Atalanta in casa il 5 maggio, in mezzo le gare ttte da giocare contro Spal, Sassuolo, Chievo, Sampdoria, Cagliari, Bologna e Torino.

