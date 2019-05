LA LAZIO CHE VOLA... VIA

Enrico Sarzanini

ROMA «Vincere la Coppa Italia è stato gratificante anche se in campionato potevamo fare di più ma torneremo più forti». E' il bilancio di Lucas Leiva che prima di partire per le meritate vacanze ha salutato con questo messaggio i tifosi biancocelesti. Il centrocampista è una delle certezze della prossima stagione. Fresco di rinnovo contrattuale (fino al 2022, ndr) la Lazio partirà proprio da lui per costruire la nuova squadra quella che proverà di nuovo a centrare la qualificazione in Champions League. Con o senza Inzaghi, a Formello andrà in scena una mini rivoluzione. Il tecnico per il momento non ha rinnovato e dopo l'addio di Rino Gattuso sono salite le sue quotazioni sulla panchina del Milan, con Ringhio che per la prima volta entra nel giro di papabili per l'eventuale dopo Simone. Intanto nell'ultimo incontro con Lotito a Formello ha avanzato le sue richieste per proseguire il lavoro sulla panchina biancoceleste: otto acquisti. Il diesse Tare, anche lui corteggiato dai rossoneri che dopo aver scartato Campos sono in cerca di un nuovo direttore sportivo, è già in missione (segreta) all'estero per mettere a posto tutti i pezzi del puzzle. Già acquistato Bobby Adekanye, l'esterno d'attacco preso a parametro zero dal Liverpool, in attacco servirà un sostituto di Felipe Caicedo. L'attaccante in scadenza nel 2020, ha deciso di non rinnovare e cerca una squadra che gli garantisca una maglia da titolare. L'ottimo finale di stagione gli ha garantito la giusta visibilità potrebbe andare in Spagna ma anche in Cina o negli Emirati Arabi molto cari alla moglie che spesso va a Dubai per trascorrere qualche giorno di vacanza. Piace molto Wesley del Bruges, lo scorso anno ad un passo dal trasferimento in biancoceleste, occhio a Sanabria del Bestis Siviglia in prestito al Genoa e con un passato alla Roma: il 23enne paraguayano è valutato 8 milioni di euro, una cifra alla portata della Lazio. Resteranno certamente Lulic, Parolo e Radu ma il passaporto impone dei sostituti. Cataldi è pronto per indossare la maglia da titolare mentre è stato bocciato Durmisi, acquistato lo scorso anno per far rifiatare il bosniaco anche se non sarà facile recuperare i 7,5 milioni di euro spesi un anno fa. Nella lista dei partenti c'è anche Patric, valutazioni sono in atto per Berisha messo ko da una serie infinita di infortuni. Sulla destra promosso Romulo, che verrà riscattato dal Genoa, in dubbio Marusic il sogno resta sempre Lazzari chiodo fisso di Inzaghi. In difesa se Bastos si è guadagnato la fiducia della società, Wallace è stato inserito nella lista dei partenti.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

