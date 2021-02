La lattoferrina arma anti-Covid

MILANO- Nella ricerca di sostanze che possano aiutare nella lotta alla SARS-CoV-2, sempre più attenzione è rivolta alla lattoferrina. E' una proteina, presente anche nel latte materno, che ha una attività antimicrobica, battericida e fungicida, grazie alla quale protegge i neonati soprattutto dalle infezione all'apparato gastrointestinale. Al di là di qualche articolo e review sull'argomento, è stato appena pubblicato uno studio, in cui per la prima volta sono stati testati gli effetti della lattoferrina sulla risposta immunitaria antivirale e sull'infezione da SARS-CoV-2 in vitro (ossia in laboratorio su cellule intestinali). «Il trattamento preventivo con lattoferrina non solo migliora la risposta immunitaria antivirale con effetti moderati contro l'infezione da SARS-CoV-2, ma modula anche positivamente la produzione di citochine innescata dal virus nelle cellule intestinali», spiega Fabrizio Pregliasco, noto virologo dell'Università di Milano e uno degli autori della ricerca appena pubblicata su Nutrients'. «In particolare, nella nostra impostazione sperimentale i trattamenti di pre-infezione tramite lattoferrina delle cellule infettate da SARS-CoV-2 potrebbero indurre l'espressione di una citochina immunosoppressiva (TGFB1) fondamentale per la regolazione delle risposte immunitarie, e smorzare l'espressione della molecola TSLP, che svolge un ruolo critico nell'inizio e nella perpetuazione dell'infiammazione delle vie aeree, attivando le cellule infiammatorie e muscolari lisce», spiega l'esperto. Inoltre la lattoferrina ha dimostrato di diminuire significativamente l'espressione di due interleuchine, IL-1B e IL-6, che sono tra le più importanti coinvolte nella tempesta di citochine. «Questa azione di immunomodulazione ed antinfiammatoria richiede indagini successive, passando dal laboratorio all'uomo- sottolinea Pregliasco- e molto interessante è anche la possibilità di unire la lattoferrina ad altre sostanze, che possano agire sull'intestino per un'azione positiva a livello di risposta immunitaria del tratto respiratorio».

(A.Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA