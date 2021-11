La ladra della palestra beccata con le mani dentro gli armadietti

È stata sorpresa con le mani nel sacco, anzi, con le mani negli armadietti dei frequentatori di una palestra di Tor Marancia, dova da un po' di tempo i frequentatori si lamentavano per la continua sottrazione di effetti personali durante l'attività fisica. La 58enne romana si era infatti a poco iscritta nella palestra e dal suo arrivo sono cominciati i furti. Ma ieri è stata sorpresa da una 62enne mentre, credendo di essere rimasta sola, setacciava il contenuto di un armadietto (ovviamente non il suo) alla ricerca di oggetti preziosi.

La donna che ha scoperto la ladra ha subito lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato la ladra per tentato furto aggravato. La 58enne aveva un grosso mazzo di chiavi che utilizzava per aprire gli armadietti. I carabinieri stanno indagando per tentare di stabilire se i furti fatti in precedenza potessero esser ricondotti a lei.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 05:01

