La Juventus piomba su Herrera e...Savorani

ROMA - La Juve tenta il doppio sgarbo. I bianconeri, infatti, stanno pensando seriamente di piombare su Hector Herrera per sostituire Emre Can (incerto il suo ritorno in campo) e superare così la concorrenza di Roma e Inter. Il messicano è da tempo seguito dai due club pronti a sfruttare il contratto in scadenza nel 2019, ma un eventuale inserimento della Juve - supportata da Mendes procuratore di Cr7 e molto influente sul mercato portoghese - scombinerebbe i piani. Paratici, infatti, ha capito che è quasi impossibile arrivare a Pogba e non è convinto del ritorno di Vidal. Ma c'è un altro timore a Trigoria. Da qualche giorno, infatti, Szczesny fa la corte al suo ex preparatore Savorani che in passato ha ricevuto pure le avance di Liverpool e Chelsea. Dall'Inghilterra, infine, rilanciano la pista Ashley Young, terzino del Manchester United in scadenza il prossimo giugno. (F. Bal.)riproduzione riservata ®