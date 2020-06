La Juve riprende la fuga: 2-0 al Bologna Sorpresa Milan che dilaga a Lecce (1-4)

ROMA - La Juve dimentica l'amaro in Coppa Italia e passa a Bologna 2-0, riprendendo la corsa solitaria al primo posto del campionato. Bastano Cristino Ronaldo al 23' su rigore e Dybala al 36' a superare la squadra di Mihajlovic; nella ripresa però la Juve non chiude la partita e soffre.

SUPER MILAN - Il Milan si è imposto 4-1 sul Lecce al Via del Mare. La squadra di Pioli con questo successo sale a 39 punti, e rivede la zona Europa.. I rossoneri passano in vantaggio al 26' del primo tempo grazie al gol di Castillejo. Ad inizio ripresa, al 54', il Lecce trova il gol del pari, con rigore di Mancosu. Il Milan reagisce subito e al 55' torna in vantaggio con Bonaventura. Conclusione di Calhanoglu dal limite, Gabriel respinge in avanti, sul pallone si avventa Bonaventura che firma il 2-1. Poco dopo arriva il tris in contropiede con Rebic. Al 72' il poker: Calhanoglu apre al limite di destra per Conti che mette il pallone in area dove Leao anticipa Lucioni e di testa infila Gabriel.

Nel pomeriggio Fiorentina-Brescia 1-1 (nel primo tempo 17' Donnarumma (rigore), 29' Pezzella).

LA NUOVA CLASSIFICA - Alla 27a giornata (in corso di svolgimento: Juventus 66, Lazio 62, Inter 57, Atalanta 51, Roma 45, Napoli e Milan 39, Verona 38, Parma 36, Bologna 34, Sassuolo e Cagliari 32, Fiorentina 31, Udinese e Torino 28, Sampdoria 26, Genoa e Lecce 25, Spal 18, Brescia 17. Milan, Lecce, Juve, Bologna, Brescia e Fiorentina una partita in più.

PROGRAMMA DI OGGI E DOMANI: Spal-Cagliari, Verona-Napoli, Genoa-Parma, Torino-Udinese oggi; Inter-Sassuolo, Atalanta-Lazio, Roma-Sampdoria domani.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA