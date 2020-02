La Juve resta in vetta con Dybala

Marco Zorzo

MILANO - Dybala, basta la parola. Non c'è CR7? Ci pensa la Joya: una punizione al bacio et voilà, il gioco è fatto. La Juve vince senza fatica e senza dannarsi più di tanto l'anima, superando 2-0 il Brescia allo Stadium e restando così al vertice.

Un gol per tempo, dopo la rete di Paulo, ecco il raddoppio (pregevole) di Cuadrado, ispirato dal tacco volante di Matuidi. Nel mezzo il ritorno di Chiellini quasi sei mesi dopo il terribile infortunio, ma perde Pjanic (oggi gli accertamenti): il bosniaco rischia di saltare la sfida di Champions copn il Lione la prossima settimana.

A Marassi manita della Fiorentina alla Samp di Claudio Ranieri (che ora sente il fiato dei cugini del Genoa a un punto): 1-5. C'è l'autorete (sfortunata) di Thorsby, poi i rigori di Vlahovic e Chiesa. I due attaccanti concedono il bi nella ripresa. Di Gabbiadini la rete blucerchiata al 90'. Blitz del Parma, che passa a Reggio Emilia e supera 1-0 il Sassuolo grazie al gol del figliol prodigo Gervinho. Ora D'Aversa sogna davvero l'Europa (League).

A digiuno (0-0) la sfida delle 12,30: Udinese-Verona in bianco, con gli scaligeri che sfiorano nel finale il colpo del ko. Per la sfida delle 18, c'è la vittoria del Napoli che passa a Cagliari grazie alla magia di Mertens (65'): tre punti pesanti per Rino Gattuso, mentre Maran non sa più vincere.

E stasera (alle 20,45, diretta tv su Sky) la sfida del monday night è MIlan-Torino, che chiude la 24esima giornata. Rossoneri a caccia della vittoria per restare in scia Europa, mentre i granata devono muovere una classifica che si fa preoccupante viste le risalite di Lecce, Genoa e Fiorentina.

