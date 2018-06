La Juve punta Cancelo e riscatta Costa

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - L'inserimento del Napoli nella corsa per Darmian ha convinto la Juventus a riallacciare i fili della trattativa per Cancelo. I bianconeri sono in pole, dopo che è saltato il matrimonio tra l'esterno portoghese e il Wolverhampton, ma il Siviglia chiede troppo: 40 milioni. Altro lusitano con un prezzo decisamente alto per la Signora è quel Cristiano Ronaldo che è stato associato anche ai bianconeri. Proprio così. A detta della testata portoghese Record, infatti, CR7 potrebbe sbarcare in Inghilterra (United), Francia (Psg) oppure - udite udite - in un club italiano come Juve, Inter, Milan o Roma. Fantacalciomercato? Probabile. È più facile che l'ex juventino Conte faccia il percorso inverso, dalla Juve al Real (via Chelsea): c'è anche il suo nome tra i candidati per la successione di Zidane sulla panca del Madrid.Pagati i 40 milioni per Douglas Costa: la Juve ieri ha esercitato l'opzione di riscatto prevista dal Bayern Monaco. Il brasiliano, ora tutto bianconero. Ieri, infine, Perin è tornato a Torino, dove oggi sosterrà le visite mediche prima di firmare un quadriennale da 2,5 milioni annui.