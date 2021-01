La Juve perde Dybala per tre settimane

Marco Zorzo

Quando si dice fermarsi sul più bello. Dybala sarà indisponibile per 15-20 giorni. Tradotto: salterà gli ottavi di Coppa Italia, domani allo Stadium contro il Genoa, ma soprattutto il big match di domenica in casa dell'Inter e la Supercoppa del 20 gennaio a Reggio Emilia contro il Napoli. Uscito al 43' di Juve-Sassuolo, la Joya ha riportato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Probabilmente l'argentino non riprenderà prima di Samp-Juve del 30 gennaio, anticamera dei match contro Roma e Napoli.

Mentre Pirlo può tirare un sospiro di sollievo per McKennie e Chiesa, entrambi usciti pure loro malconci dalla sfida contro la De Zerbi-band.

Intanto stasera prima sfida (gara secca) degli ottavi di Coppa Italia: alle 20,45 a San Siro (diretta tv su Rai Uno, arbitro Valeri di Roma) c'è Milan-Torimo. Domani alle 15 Fiorentina-Inter e alle 17,30 Napoli-Empoli.

