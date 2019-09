La Juve di Sarri all'esame Atletico Madrid

ROMA - Stasera tocca a Juventus e Atalanta. Torna la Champions anche per i bianconeri e torna la loro l'ossessione. «L'obiettivo è vincerla. Ma non credo che le squadre italiane siano favorite», frena Sarri. Non è d'accordo Bonucci: «Siamo tra i favoriti, non ci nascondiamo, ma servirà un po' di fortuna». Vincere la coppa dalle grandi orecchie darebbe lustro alla bacheca e ossigeno ai conti. L'avvio è però in salita, con l'impegno più arduo del Gruppo D, il match di questa sera in casa di quell'Atletico Madrid che l'anno scorso vinse 2-0 prima di subire la rimonta targata Cristiano Ronaldo allo Stadium (ore 21, SkySport).

«Ci attende una partita complicata che può indirizzare le sorti del girone», sintetizza Sarri. «Firmare per un pareggio? Non è nel Dna della Juve - aggiunge Bonucci -. Lo 0-0 di Firenze fa parte del passato, ci attende un'altra battaglia. Quanto a De Ligt, diamogli il tempo di adattarsi: può diventare il più forte».

Nell'altra partita del girone si affrontano i tedeschi del Bayer Leverkusen e i russi del Lokomotiv Mosca.

Nel gruppo C l'Atalanta di Gasperini fa l'esordio in Champions, alle 21 in una trasferta insidiosa con i croati della Dinamo Zagabria (SkySport), mentre gli ucraini dello Shakhtar ospitano il Manchester City.

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

