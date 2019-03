La Juve crolla col Genoa primo flop dopo 26 partite

Timothy Ormezzano

TORINO - E venne il giorno. Sì, quello della prima sconfitta in campionato della Juventus, che non perdeva in trasferta da 26 partite, dal novembre 2017 sempre al Ferraris ma contro la Sampdoria. A fare festa questa volta è il Genoa che, dopo l'1-1 già piuttosto clamoroso dell'andata, ottiene una vittoria (2-0) inattesa e meritata. I bianconeri hanno la testa altrove, ai quarti di Champions, ma possono permetterselo.

Già perché i punti di vantaggio sul Napoli restano comunque tantissimi, 15, a 10 giornate dalla fine. Era altrove anche Cristiano Ronaldo, per la prima volta non convocato. «Se mi sono pentito? Oggi non avremmo vinto nemmeno se veniva giù il Padre Eterno - taglierà corto Allegri -. Nessun dramma, nessun processo. Siamo dispiaciuti, ci tenevamo a mantenere l'imbattibilità in serie A, ma abbiamo patito le fatiche degli ultimi 23 giorni». Insomma, se a Napoli la Juve brutta ma comunque vincente aveva sofferto le scorie del ko di Madrid, ieri ha pagato il conto della faticosa impresa nel ritorno contro l'Atletico. «Prima o poi doveva accadere - così Pjanic -, non cerchiamo scuse ma concentriamoci su cosa non ha funzionato perché non succeda più».

Il Genoa dà una sistematina alla classifica, grazie ai gol realizzati nella ripresa da due splendide intuizioni di Prandelli: l'ex Sturaro segna un minuto dopo il suo ingresso in campo, l'infinito Pandev cala il bis. Pranzo domenicale indigesto per la Juve, che nel primo tempo subisce ben 10 tiri, evento che non accadeva dal dicembre 2017 contro il Napoli.

L'arbitro prima concede e poi con la revisione del Var cancella un rigore per i rossoblù (prima del mani di Cancelo c'è un tocco sospetto di Kouamé). Moviola protagonista anche in avvio di ripresa, quando annulla una rete di Dybala viziata da un precedente fuorigioco di Emre Can. Prima c'erano stati due rigori inutilmente reclamati da Mandzukic, uno dei peggiori tra i bianconeri. Molto male anche Alex Sandro e Dybala, che alla vigilia era stato indicato da Allegri come una sorta di «nuovo acquisto». La sosta del campionato non può che giovare alla Juve, per ricaricarsi e tornare sugli altissimi standard ammirati martedì contro l'Atletico. «Questa pausa arriva come una manna dal cielo», ammette Bonucci.

