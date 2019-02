La Iena si scusa: mazzo di rose e pace fatta con Zaniolo e sua madre

ROMA - Rose giallorosse, le scuse e un selfie con tre facce sorridenti. Quelle della Iena De Devitiis, di Nicolò Zaniolo e di sua mamma Francesca. È pace fatta tra il giornalista e la famiglia del talento romanista a pochi giorni dalla messa in onda di un servizio pieno di doppi sensi sessisti che aveva mandato su tutte le furie Zaniolo e i tifosi romanisti. De Devitiis ieri intorno alle 13 si è presentato all'Eur sotto casa di Zaniolo con un mazzo di 22 rose giallorosse per mamma Francesca.

L'inviato de Le Iene si è scusato per i toni eccessivi dell'intervista ricevendo il pronto perdono di entrambi come dimostra una doppia storia su Instagram. Poco prima, De Devitiis era intervenuto a Teleradiostereo per chiarire il suo pensiero e scusarsi: «È una cosa che non mi rappresenta da uomo. Ci sono degli ordini di scuderia che sono imprescindibili, cerco di portare i miei valori e stavolta ho sbagliato. L'ho fatta fuori dal vaso. Ho 28 anni e non 40, sbagliando s'impara e questa roba me la porterò dietro come bagaglio personale». (F. Bal.)

