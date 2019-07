La grattachecca sale sul tram

Sono sei anni che i romani e gli stranieri si fanno conquistare dalle sue atmosfere vintage e dalle grattachecche preparate come si faceva una volta. Oggi, in occasione del suo compleanno, il chiosco gourmet di Testaccio lancia il Tram Depot day e regala ai clienti una consumazione gratuita.

Ma non finisce qui: stasera, dalle ore 18, si brinderà all'apertura del Tram Depot di Talenti. «Vi aspettiamo in via Corrado Alvaro (vicino alla chiesa), per un aperitivo offerto dalla casa, con dj set». L'invito arriva da Mamo Giovenco, Giulio Amorosetti e Daniele Martelli, i tre giovani imprenditori romani di Viteculture, che trasformano spazi urbani in luoghi d'aggregazione. In questi anni la crew è stata a lezione di caffè e di grattachecche, con nonno Alvaro come maestro, ex proprietario del chiosco, che grattava il ghiaccio e lo guarniva con la frutta fresca.

Ai Tram Depot, tra prodotti bio, caffè specialty e insoliti cocktail, si va avanti dalle ore 7,30 fino alle 2, e si lavora per l'ecosostenibilità: «Ma è work in progress, vi aggiorneremo - spiega Antonella - Intanto, oggi, godetevi un drink o una grattachecca con musica». Della serie: canta (e gratta) che ti passa...

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA