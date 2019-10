La Grande Camera della Corte europea ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'Italia contro l'abolizione dell'ergastolo ostativo. Con la sentenza Viola del 13 giugno scorso (dal nome del ricorso presentato dall'ergastolano Marcello Viola) una sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo aveva infatti giudicato che l'ergastolo ostativo ossia l'esclusione di qualunque beneficio per i detenuti condannati al carcere a vita per alcuni reati: mafia, terrorismo, e altri considerati particolarmente gravi è contrario all'articolo 3 della Convenzione sui diritti umani che vieta trattamenti inumani e degradanti. Sentenza confermata. Il ministro Alfonso Bonafede: «Ne prendiamo atto ma faremo valere in tutte le sedi possibili, a livello europeo, la scelta fatta su impulso di magistrati che hanno perso la vita». Il rischio è che quasi mille condannati (anche di mafia e terrorismo) possano uscire dalla galera con l'applicazione dei benefici.

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

