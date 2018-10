Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«La giustizia è lenta ma ariva pè tutti». Così in dialetto romanesco Alessandro Borghi, l'attore che si è letteralmente trasformato per interpretare Stefano Cucchi e portare sullo schermo i segni delle sue sofferenze nel film Sulla mia pelle, ha commentato a caldo su twitter le notizie che arrivano dall'udienza del processo. Ma sono tanti i commenti di personaggi pubblici e politici. Tra i pochi che ancora attaccano Cucchi c'è l'ex senatore Carlo Giovanardi: «Non mi vergogno di nulla, le perizie hanno sempre escluso la morte per percosse, prendetevela con loro - dice - bisogna chiedere scusa alle guardie penitenziarie assolte dopo 6 anni di calvario. Dissi che le guardie carcerarie erano vittime come Cucchi. Tutte le perizie dicono che la prima causa di morte di Cucchi è stata la droga. Volevano intitolargli una strada, ma non è un benemerito del Paese e prima di condannare i carabinieri facciamo finire i processi, poi eventualmente paghino...». La sindaca Raggi: «Legalità e verità devono procedere di pari passo. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia Cucchi».