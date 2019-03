La gita scolastica in montagna si è trasformata in tragedia per uno studente di Varese, volato giù dal balcone di un albergo di Vigo di Fassa, ai piedi delle Dolomiti, in Trentino. Il diciottenne, che frequenta l'ultimo anno del liceo scientifico Vittorio Sereni di Varese, ora è ricoverato in rianimazione all'ospedale Santa Chiara di Trento, in gravi condizioni per una serie di traumi riportati, tra cui uno alla testa. Il volo di sette metri è avvenuto prima dell'alba dall'hotel Dolomiti. Immediato è stato l'allarme dato dai compagni di stanza.

Tra le ipotesi su cui stanno indagando i carabinieri c'è quella di una bravata, di un tentativo di calarsi di sotto, ma gli investigatori non hanno ancora terminato il loro lavoro. Spiegano che al momento non sono giunti a conclusioni e che attendono il miglioramento delle condizioni dello studente per sentire anche la sua versione dei fatti. Dal liceo intanto la dirigente scolastica, Maria Luisa Patrizi, specifica che l'istituto «non è l'organizzatore del viaggio e non ne è in alcun modo coinvolto». I ragazzi infatti avevano organizzato la gita per conto proprio.

