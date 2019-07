La giovane Hatshepsut, o Sa - Ra, aveva diciassette anni quando divenne faraone. Ma per ottenere la considerazione che si meritava un regnante, indossò abbigliamenti maschili e una barba finta. La sua storia, anche di audaci esplorazioni, si chiude misteriosamente intorno ai suoi cinquant'anni, e dopo la sua morte si cercò di negarne l'esistenza. Poiché una delle poche scritte che parlano di lei dice Ho ricostruito ciò che era in rovina, la scrittrice Isabella Paglia ne immagina la storia e la racconta ai più piccoli. Complice nel ricostruirla, Sen - en - Mut, che lei amava da quando era ragazzina, amore contrastato perché lui non era nobile ma che arrivò fino alla morte. Persino nella tomba, collegata da un tunnel, e in cui un disegno sul soffitto indica tre stelle che disegnano la piramide del loro amore. Dagli otto anni.

La bambina faraone

di I. Paglia, Mondadori, 9,50 euro

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

