La giornata da incubo è cominciata all'alba. Al telefono la polizia le comunicava la notizia. «Stanotte è arrivata la telefonata che nessuna madre vorrebbe mai ricevere».La presentatrice ha rotto il silenzio solo qualche ora dopo che il nome della vittima dell'aggressione è stato reso pubblico. «Volevo rassicurare tutti: Mio figlio non è in pericolo di vita» è il messaggio postato su Twitter. Ed ha subito incassato i messaggi di solidarietà di fan ed amici, da Ermal Meta a Loredana Bertè, da Antonella Clerici a Fiorello.Nel primo pomeriggio Simona Ventura e Stefano Bettarini hanno raggiunto il Niguarda: lei è riuscita a evitare i cronisti, lui, accompagnato dalla fidanzata Nicoletta Larini, ha sfilato davanti alle telecamere, con i vigilantes dell'ospedale impegnati a placcare i cronisti. Dopo la visita al figlio, che oggi sarà operato a un tendine, Ventura e Bettarini hanno diffuso una nota: «Questa notte nostro figlio Niccolò è stato aggredito da molte persone mentre cercava di difendere un amico. Fortunatamente le conseguenze non sono gravi. Niccolò si sta riprendendo velocemente, un miracolo visto le 11 coltellate inferte». E in serata un altro tweet della Ventura: «Dopo questa lunghissima giornata, posso dire che è andata bene. Stai migliorando, grazie a Dio. Sei stato coraggioso, ti voglio bene e anche di più».(G.Obe.)