LA GIORNALISTA

Maria Latella

Lavorare da remoto si o no? Io dico: dipende. Si se hai una casa abbastanza grande o se vivi da solo. No, se queste condizioni non ci sono. Si se per andare in ufficio impieghi un'ora e vari mezzi pubblici. No se l'ufficio è vicino casa. Per le aziwnde Smart working significa anche grandi risparmi (in certi casi per centinaia di miliardi, visto che molti affitti si disdicono), per le imprese piccole e piccolissime significa trovarsi tra l'incudine e il martello. L'incudine: far lavorare da casa dipendenti che spesso lo farebbero meglio in ufficio. Il martello: i costi astronomici che comporta sanificare più volte gli ambienti.

Quanto alle mamme che lavorano, anche qui dipende. No se lo Smart working scarica il peso del menage domestico sulle donne. Che ancora una volta dovrebbero farsi una e trina; la prima partecipa alla riunione di lavoro, la seconda guarda i compiti dei figli e la terza pensa a cosa portare a tavola per cena. Smart working si, ma a turno e per tutti e due i componenti della coppia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 05:01

