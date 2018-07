La Gioconda? L'ha dipinta Giotto e D'Annunzio era un estetista

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena Loiacono«Dante? Era di Milano». Maturità come incubo quella targata 2018, non tanto per gli studenti presi da ansie e timori quanto per i loro professori, costretti ad ascoltare autentici strafalcioni agli esami ancora in corso.Un bestiario che probabilmente non giustifica le percentuali bulgare dei promossi. Ma tant'è. Del resto si può solo immaginare lo sbigottimento della commissione d'esame che, in una scuola di Nuoro, si è rivolta allo studente con una semplicissima domanda su Dante Alighieri, sentensosi rispondere che il sommo poeta era milanese.A raccogliere gli orrori della maturità del 2018 è il sito Skuola.net, con tanto di classifica delle castronerie. Basti pensare che il capolavoro di James Joyce (Gente di Dublino) sarebbe inspiegabilmente ambientato a Londra mentre l'ideale dell'ostrica tanto caro a Giovanni Verga si è trasformato inopinatamente nella storia della cozza. A proposito di Verga: è lui l'autore più maltrattato, visto che i Malavoglia altro non sono che «i protagonisti di un libro di D'Annunzio». Sempre secondo un maturando, lo stesso D'Annunzio sarebbe «un noto estetista». Ce n'è abbastanza per far cadere il professore dalla sedia.Ma non basta perché, oltre alla letteratura, è stata massacrata anche la storia visto che le «Brigate rosse sono un movimento nato nel ventennio fascista» mentre «Hitler voleva lo sterminio della razza ariana, non degli ebrei». E qui il revisionismo storico c'entra poco. A proposito del Führer tedesco, un'altra maturanda si è chiesta ad alta voce chi fosse l'autore del Diario di Anna Frank. Già, chi mai potrebbe averlo scritto?Del resto, c'è perfino chi ha affermato che «la Gioconda è un celebre dipinto di Giotto» e che «Nerone era al centro della congiura dei Pistoni», non dei Pisoni. Per non parlare delle perle di geografia, davvero tante: forse la materia non si insegna più, già dalla tenera età se «il Giappone confina con la Polonia», «Torino è il capoluogo della Toscana» e «l'Umbria è una città vicina ad Assisi». Quante sono le regioni in Italia? «Boh», risponde un ragazzo al quinto anno di scuola superiore. E chissà quante risatine tra i banchi quando una ragazza, alla domanda il nome della pratica con cui ci si fa del male da soli, ha risposto sicura: «l'autoerotismo».riproduzione riservata ®