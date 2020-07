La gestione delle malattie croniche

ROMA - Cuore, polmoni e metabolismo: fibrillazione atriale, BPCO e diabete. Sono tra le patologie croniche a maggior diffusione, costano 700 miliardi di euro l'anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone.

Con lo scopo di rendere omogeneo l'accesso alle cure da parte dei cittadini, garantendo livelli essenziali di assistenza, armonizzando a livello nazionale tutte le attività, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, ha fatto tappa in Campania e Puglia il Roadshow cronicità, una serie di appuntamenti regionali, realizzati da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

L'assise ha coinvolto esperti del mondo sanitario, rappresentanti di istituzioni e associazioni di pazienti. Nel Piano Nazionale Cronicità del Ministero si prevede di mappare il livello di integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, e lo stato di attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, demandando compiti alle Regioni.(A.Cap.)

