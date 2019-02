La geniale sociopatica e l'outsider

Biografia, dramma, commedia, riflessione arguta sull'autenticità. Delle persone e delle cose. È un gioiello dalle molte sfaccettature Copia originale di Marielle Heller, che illumina uno squarcio di vita di Lee Israel, donna sociopatica e geniale dotata di un talento per la scrittura pari alla sua inclinazione per la sgradevolezza. Interpretata da una strepitosa Melissa McCarthy, Lee non vuole bene a se stessa né agli altri, si chiude nel suo cappotto sformato e nella sua casa lurida, aggrappata a un unico grande amore, quello per la scrittura. Dopo qualche biografia di successo e insulti sparsi su mezzo mondo letterario, l'unico modo che trova per guadagnarsi da vivere è falsificare - e poi vendere - le lettere private di grandi scrittori. Un'attività che le porta prima il denaro, poi le manette, mentre nasce e cresce la sua strana amicizia con Jack (uno spassoso Richard E. Grant), tenero e disperato incontro tra due outsider. Due attori in splendida forma (entrambi candidati all'Oscar) per un'opera brillante e triste.(M. Gre.)

COPIA ORIGINALE

di Marielle Heller

