La Galleria Alberto Sordi ritrova il bar

Marco CastoroPausa caffè. Dove andiamo? In Galleria, ovviamente. Darsi appuntamento in Piazza Colonna è di nuovo possibile. La Galleria Alberto Sordi riprende vita. È tornata la ristorazione dopo mesi di blackout.A sorpresa però non è stato lo chef Antonello Colonna ad assicurarsi la gestione della ristorazione all'interno della struttura, bensì Vanni che ha riattivato uno dei due bar, l'ha trasformato in un ristorante a pranzo con tanto di piatti caldi cucinati su ordinazione. Il punto di ristoro ha riaperto solo da qualche giorno, ma almeno per il momento non è prevista la seconda apertura, quella dell'altra postazione bar collocata sul lato opposto, che resterà chiusa per restauro. Così come l'ex ristorante.Lo chef Colonna potrà invece consolarsi con il nuovo polo per la promozione enogastronomica e turistica del Lazio, dopo l'accordo tra la Regione e l'Open del Palazzo delle Esposizioni. (foto Toiati/Caprioli)