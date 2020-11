La gaffe della Morani su tamponi e banchi: i social la demoliscono

Marco Esposito

Una gaffe con i fiocchi. Stiamo parlando degli scivoloni compiuti dalla deputata del Pd Alessia Morani, nonché sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico - ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia. La Morani ha detto che «in Italia sono stati fatti oltre 18 milioni di tamponi» e che quindi «un italiano su 5 ha effettuato un tampone gratuito», dato che però non è corretto. Infatti, il dato citato si riferisce al numero totale di tamponi fatti e non alle persone testate; ed è noto che moltissime persone hanno fatto più di un test. Proprio questo il direttore di Leggo, Davide Desario, anche lui ospite del programma di Rete4, le ha fatto notare: «Soltanto io - ha spiegato - ho fatto 6 tamponi».

Il Direttore di Leggo ha poi incalzato la Morani sulla scelta del governo di investire molte risorse in cose non urgenti, come il bonus monopattino o i banchi con rotelle. Cose che potevano aspettare, magari privilegiando investimenti destinati al tracciamento o all'aumento dei tamponi. La Morani ha risposto in maniera spiazzante: «I due milioni e mezzo di banchi acquistati servono da almeno 10 anni. Fino a qualche tempo fa, i ragazzoni che vanno alle superiori e che devono stare seduti nei banchi dei piccoli, dal punto di vista ergonomico non ci possono stare». Sui social in molti hanno criticato la sottosegretaria per aver difeso un investimento non urgente mentre il tracciamento è saltato praticamente in tutta Italia. Insomma, come notato da Desario e da molti su Twitter, i ragazzoni, che oggi quei banchi non li usano perché in molte regioni le scuole sono state chiuse nuovamente, potevano aspettare un anno in più senza alcun dramma.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA