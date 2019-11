LA FURIA DEL DJOKER

Marco Lobasso

ROMA - Il Djoker è davvero troppo forte. Sarà l'emozione, sarà un po' di tensione, sarà che con il numero uno del mondo non ci aveva mai giocato, ma per Matteo Berrettini si tratta di una falsa partenza alle ATP Finals di Londra. In poco più di un'ora Novak Djokovic sconfigge nettamente l'esordiente romano, oggi numero 8 del mondo. Troppo forte il campione serbo, che alla O2 Arena rincorre il sesto sigillo dei maestri, oltreché il primato nella classifica mondiale. Ne scaturisce un match a senso unico, con un inevitabile epilogo (6-2 6-1), che però Berrettini sembra avere già metabolizzato: «Non credo di aver giocato così male, sono deluso ma devo anche essere lucido nell'analisi - il commento di Berrettini -. Essere qui è già un motivo di gioia e orgoglio. Perché sto prendendo tanti spunti, sono sicuro che crescerò tantissimo». Fin da subito Berrettini è costretto a rincorrere nel punteggio, dopo lo sprint iniziale di Djokovic che vince i primi sei punti del match. L'ultimo dei quali, grazie ad un comodo smash in rete dell'italiano, che paga dazio all'emozione del debutto. Un ace evita il tracollo iniziale, ma già al sesto game il 23enne romano cede il proprio turno di battuta. Sempre in difficoltà con il rovescio, quando anche il dritto lo tradisce, Berrettini va fuori giri, assistito poco anche dal servizio. Il primo set si risolve così in meno di mezz'ora, con 18 errori non forzati dell'azzurro. L'inerzia del match non cambia nella seconda frazione: Berrettini finalmente riesce ad interrompere una striscia di 12 punti di fila del serbo, ma cede comunque il primo turno di servizio, con un doppio fallo quanto mai intempestivo. Una volta avanti un set e un break, per Djokovic è fin troppo facile condurre in porto la vittoria. «Sapevo che mi aspettava un match durissimo, ed è stato proprio così perché Novak è stato super - ha aggiunto Berrettini -. In certi momenti mi sembrava di essere dentro un flipper, con le palle che arrivavano da tutte le parti. Ho cercato di variare, ma era difficile».

Nel punteggio il ko con il serbo ricorda quello a Wimbledon negli ottavi contro Federer. «Ho perso ma sono comunque riuscito ad esprimere il mio tennis, al di là dei punti vinti o persi. E certamente questa sconfitta non mi butterà giù perché il mio processo di crescita va avanti».

Djokovic trova il tempo per una battuta su Sinner che sabato ha vinto il Masters Next Gen: «Impressionante, sarà la prossima stella mondiale». Domani si torna in campo contro il grande Federer o contro Thiem. In fondo il Masters di Matteo è appena iniziato.

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA