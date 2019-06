La frase della fascetta gialla che abbraccia il libro Papà, dove si accende il sole?. Un padre scienziato risponde alle domande della figlia, in modo immediato, semplice ma non semplicistico, coinvolgente. L'autore Antonio Martìnez Ron è un giornalista e divulgatore scientifico, e firma queste pagine con la figlia Laura. Le domande sono tante: dal perché del colore marrone della cacca al voler sapere se le lucertole sono intelligenti o meno, dalla lentezza delle lumache alle quattro zampe dei cani. Perché esistono i rinoceronti ma non gli unicorni? Le isole galleggiano? Domande allegre e risposte immediate e veloci in un dialogo buffo e interessante assieme. Un libro perfetto da leggere in autonomia o da farsi leggere dai genitori, dai quattro, cinque anni in poi.

Papà, dove si accende il sole? di A. M. Ron e L. M. Lasso, Salani, 15,90 euro

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

